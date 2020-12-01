Боттас обратился к заразившемуся коронавирусом Хэмилтону

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поддержал напарника по команде Льюиса Хэмилтона, который сдал положительный тест на коронавирус и пропустит ближайший Гран-при Сахира Формулы-1.



«Желаю скорейшего выздоровления, Льюис. Будь сильным!» — написал Боттас на своей странице в «Твиттере».



«Мерседес» уже сообщил, что болезнь у Льюиса протекает в лёгкой форме. Однако команда не стала уточнять, кто же всё-таки заменит Хэмилтона на второй гонке в Бахрейне.



Напомним, в этом сезоне британец одержал досрочную победу в чемпионате и завоевал свой седьмой титул в «Королевских гонках». По этому показателю он сравнялся с Михаэлем Шумахером, а также превзошёл легендарного немца по количеству побед в Формуле-1. За эти достижения Хэмилтона предложили наградить рыцарским званием.

Хэмилтон заразился коронавирусом! Завершён ли его сезон и кто заменит Льюиса? LIVE Вполне вероятно, что Льюис пропустит и последнюю гонку в Абу-Даби!