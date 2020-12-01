Алёшин: у Мазепина будут хорошие шансы зарабатывать очки

Пилот программы «СМП Рейсинг» Михаил Алёшин прокомментировал известие о контракте Никиты Мазепина с командой Формулы-1 «Хаас».
«Это замечательная новость: у нас будет ещё один пилот в Формуле-1. Никита вполне готов к этой роли. Особенно в этом сезоне он доказал, что быстр, стабилен – именно это нужно для Формулы-1.
Думаю, в 2021 году в этой команде у него будут хорошие шансы зарабатывать очки. Считаю, самая главная задача будет такая. Понятно, что «Хаас» — не лучшая команда в пелотоне, но это хороший середняк, и, я думаю, она имеет все возможности для дальнейшего развития.
Если Мик Шумахер будет его напарником, то сложно сказать, как это отразится на Никите. Но я думаю, всё будет хорошо в любом случае, ведь Никита тоже очень быстрый парень. Шумахер станет серьёзным конкурентом, и, конечно, основной задачей Никиты будет объезжать Мика по очкам, причём стабильно», — заявил Алёшин в интервью корреспонденту «Чемпионата».
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