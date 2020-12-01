Маркелов — Айлотту: нужно больше денег, чтобы попасть в Формулу-1!

Российский пилот Формулы-2 Артём Маркелов поддержал коллегу по серии, британского пилота UNI-Virtuosi Racing Каллума Айлотта, который, невзирая на сильное выступление в нынешнем сезоне, не попадёт в Формулу-1 в 2021 году.
Маркелов оставил комментарий под постом пресс-службы Формулы-2 в «Твиттере», в котором Айлотта призывали не сдаваться и прогрессировать.
«Да, Каллум. Нужно больше денег, чтобы попасть в Формулу-1. Не так уж и важно, какие у тебя результаты», — написал Маркелов.
Напомним, из нынешнего состава пилотов Формулы-2 официально подтверждён переход в Формулу-1 только Никиты Мазепина, он получит место в «Хаасе». Ожидается, что в Ф-1 в 2021 году к нему присоединится Мик Шумахер и также займёт место в американской команде. Большие шансы на попадание в Ф-1 у воспитанника программы «Ред Булл» Юки Цуноды, он может подписать контракт с «Альфа Таури».
- 1 декабря 2020
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