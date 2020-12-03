Грожан рассказал, почему до аварии резко отрулил вправо и подрезал Квята

Французский пилот «Хааса» Ромен Грожан, попавший в страшную аварию на Гран-при Бахрейна, рассказал, почему до инцидента начал резко смещаться вправо и задел болид российского гонщика «Альфа Таури» Даниила Квята.
«Всё произошло слишком быстро, но я не знал, что коснулся болида Квята. Я его не видел. Мне жаль, что пришлось подрезать Даниила, но он был в моей слепой зоне на выходе из поворота.
Я дважды посмотрел в зеркало, потому что вышел из поворота быстрее остальных. Слева были обломки, поэтому я начал манёвр в правую сторону. По моему мнению, там никого не было. Сначала было лёгкое касание, затем произошло столкновение с барьером. Я закрыл глаза», — приводит слова Грожана GrandPX.
После контакта с машиной Квята болид Грожана на огромной скорости врезался в отбойник, после чего задняя часть автомобиля отвалилась, а передняя, с пилотом, пробила рельс ограждения, застряла в нём и загорелась.
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