Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Грожан рассказал, почему до аварии резко отрулил вправо и подрезал Квята

Грожан рассказал, почему до аварии резко отрулил вправо и подрезал Квята
Авто / Формула-1 0

Французский пилот «Хааса» Ромен Грожан, попавший в страшную аварию на Гран-при Бахрейна, рассказал, почему до инцидента начал резко смещаться вправо и задел болид российского гонщика «Альфа Таури» Даниила Квята.

«Всё произошло слишком быстро, но я не знал, что коснулся болида Квята. Я его не видел. Мне жаль, что пришлось подрезать Даниила, но он был в моей слепой зоне на выходе из поворота.

Я дважды посмотрел в зеркало, потому что вышел из поворота быстрее остальных. Слева были обломки, поэтому я начал манёвр в правую сторону. По моему мнению, там никого не было. Сначала было лёгкое касание, затем произошло столкновение с барьером. Я закрыл глаза», — приводит слова Грожана GrandPX.

После контакта с машиной Квята болид Грожана на огромной скорости врезался в отбойник, после чего задняя часть автомобиля отвалилась, а передняя, с пилотом, пробила рельс ограждения, застряла в нём и загорелась.

«Авария навсегда изменила мою жизнь». Грожан готов взять паузу в карьере
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020