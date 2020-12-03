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Боттас: если Расселл опередит меня, это будет выглядеть не очень хорошо

Боттас: если Расселл опередит меня, это будет выглядеть не очень хорошо
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился мыслями о временном сменщике Льюиса Хэмилтона Джордже Расселле. По словам финна, если он уступит на Гран-при Сахира молодому британцу, это будет выглядеть «не очень хорошо».

«Не думал о том, что будет, если уступлю Расселлу. Если необходимо ответить, то скажу, что это будет выглядеть не очень хорошо, особенно если у меня будет получаться нормальная гонка и он просто меня опередит.

Конечно, постараюсь избежать такого исхода. Но я не тот человек, который допускает такие мысли. Стараюсь мыслить позитивно, и именно такой настрой у меня и на предстоящий уик-энд.

Думаю, Расселлу представилась отличная возможность поучиться и показать, на что он способен с командой. Что касается меня, то, конечно, всегда хочу опережать напарника по команде, будь-то Хэмилтон, Расселл или кто-либо ещё", — приводит слова Боттаса ESPN.

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Если британский новичок с ходу поедет быстрее финского ветерана, дни последнего в топ-команде сочтены.
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