Расселл похоронит карьеру Боттаса? Новичок может отобрать у финна место в «Мерседесе»

На протяжении всего сезона в паддоке критикуют Валттери Боттаса — финн оказался единственным соперником Хэмилтона в борьбе за титул, однако раз за разом уступал ему в гонках и потерял всякие шансы догнать напарника ещё за этапа до конца сезона.

Казалось бы, сезон окончен, и Валттери может сосредоточиться к подготовке к 2021 году, но беда пришла откуда не ждали: Льюис Хэмилтон заболел COVID-19, и теперь вместо него с Боттасом за «Мерседес» поедет Джордж Расселл.

И если Расселл окажется быстрее Боттаса, это будет последний гвоздь в крышку гроба репутации Валттери.

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Валттери против новичка

В этот уик-энд Боттас обязан быть впереди напарника: он уже четыре года с командой, знает об автомобиле всё и всего пару месяцев назад обещал в следующем году побороться за чемпионство с самым титулованным пилотом современности. В таком случае превзойти новичка, который впервые в жизни сел за руль топ-машины в гонке, не должно составить для Валттери проблемы. То есть в теории финн должен на десятые опережать Расселла в квалификации и с большим запасом ехать впереди него в гонке.

Проблема однако в том, что пилотов ждёт совершенно незнакомая и непредсказуемая трасса, время круга на которой обещает составлять меньше минуты. Внешнее кольцо Бахрейна вообще самая короткая трасса сезона-2020 — всего 3,5 километра. Кроме того, это очень скоростная трасса, гонщики будут стараться по максимуму использовать слипстрим. Всё это рискует обернуться хаосом почище того, который мы видели в квалификации в Монце.

Валттери Боттас Фото: Mark Thompson/Getty Images

И если Джордж Расселл, новичок, позже может сослаться на обстоятельства, помешавшие ему раскрыться, то Боттасу, на которого теперь возложена роль лидера команды, оправдать неудачу таким образом будет сложнее. Гонка тоже почти наверняка пройдёт непредсказуемо, и неизвестно, как поведут себя шины — в скоростных связках резина будет испытывать очень большую нагрузку.

Боттас понимает, что его ждёт крайне непростой вызов — и от этого ещё больше испытывает прессинг. Но, возможно, это окажет мобилизующий эффект, и Валттери докажет, что и в отсутствие Хэмилтона у команды есть гонщик, способный вести её вперёд. В противном случае — особенно на фоне возможного успеха Расселла — смысла держать финна не будет и в теории уже в следующем году на его место можно было бы взять более перспективного пилота.

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Задача Расселла

Цель Джорджа намного проще: британцу нужно лишь чётко исполнять инструкции команды и показывать хоть сколь-нибудь приличный темп. Поскольку неясно, как именно покажет себя машина, конкретных задач на квалификацию у Джорджа пока нет, да и ориентир в лице Боттаса куда более достижим, чем в лице Хэмилтона.

Очень высок риск того, что из-за трафика тому или иному пилоту не удастся прогреть как следует шины, и на быстром круге — даже если чудом обойдётся без блокировок — он не сможет показать максимум. Собственно, задача-минимум для Расселла — выйти в Q3 на шинах пожёстче. Это уже будет солидный задел на первый отрезок и даст шанс побороться за подиум.

Джордж Расселл Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

В целом задача Расселла на эту гонку очевидна — финиш в топ-3, но почти наверняка по ходу уик-энда в развитие событий вмешаются непредвиденные факторы, и реалистично говоря — место в топ-5 уже было бы для Джорджа неплохим результатом. Это, напомним, будут первые очки в не столь долгой карьере британца.

Куда интереснее было бы взглянуть на него в Абу-Даби — на хорошо изученной по молодёжным сериям и весьма просторной трассе, на которой «Мерседес» всегда выглядел очень сильно. Да и сам Расселл, освоившись с новым автомобилем, будет увереннее в своих силах и сможет опираться хоть на какой-то базис. В таких условиях соперничество с Боттасом будет куда более релевантным.

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Место в команде

Не исключено, что в заключительных гонках сезона-2020 выяснится, что Расселл способен с ходу ехать на уровне Боттаса или даже быстрее. Так было с Хэмилтоном в «Макларене» в 2007-м и с Леклером в «Феррари» в прошлом году — кто сказал, что Джордж хуже? Для карьеры Валттери это будет приговор — даже несмотря на подписанный контракт на сезон-2021.

Если Расселл действительно блеснёт, «Мерседесу» нет смысла ждать лишний год — будет логично посадить Джорджа в кокпит прямо сейчас, чтобы вместе с ним готовиться к переходу на новый регламент в 2022-м, чтобы он уже начинал учиться у Хэмилтона.

Что в таком случае делать с Валттери? В любом контракте прописаны условия расторжения, но даже если нет — выплата неустойки финну не стала бы неподъёмной задачей для концерна «Даймлер». Сможет ли он, оказавшись без места, найти себе новое? Из реалистичных вариантов — только возвращение в «Уильямс».