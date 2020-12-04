Леклер и Норрис ждут от Расселла победы на Гран-при Сахира

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер высказал мнение, что британский новичок «Мерседеса» Джордж Расселл, подменяющий в команде заразившегося коронавирусом Льюиса Хэмилтона, способен с ходу выиграл Гран-при Сахира Формулы-1.



«По меньшей мере возможен подиум, но у меня есть некоторая надежда на победу. Это очень оптимистично, но я знаю, что он очень хорош. Я бы поставил на победу», — приводит слова Леклера Crash.



С мнением монегаска солидарен пилот «Макларена» Ландо Норрис.



«Думаю, он может добиться поула. Думаю, он может и выиграть. Если есть какой-то уик-энд, на котором у „Мерседеса“ существует некоторое преимущество по сравнению с любым другим, то, вероятно, таков именно этот. Я, как и все остальные, знаю, какой он гонщик. Ожидаю от него многого», — заявил британец.