Никита Мазепин и Джек Эйткен показали новые шлемы на предстоящий гоночный уик-энд

Россиянин Никита Мазепин, которому предстоит провести заключительный гоночный уик-энд в Формуле-2 до своего перехода в «Королевские гонки» и команду «Хаас», подготовил для этого события специальный дизайн шлема.
«Без моей команды я бы не смог даже приблизиться к тому, где нахожусь сегодня. Я разместил имя каждого члена коллектива на шлеме, который буду использовать в этот уик-энд. Вечно благодарен Hitech GP. Большое спасибо компании Bell Racing за то, что сделали этот шлем так быстро», — написал Никита на своей странице в социальной сети.
Фото доступно на странице Никиты Мазепина в «Инстаграме».
Также стало известно, как будет выглядеть шлем Джек Эйткена, которому предстоит дебютировать в Формуле-1, – на Гран-при Сахира он заменит британца Джорджа Расселла в «Уильямсе».
Фото доступно на странице WTF1 в «Твиттере».
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