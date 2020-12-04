Штайнер осадил резервного пилота «Хааса», который допустил критику в адрес команды

Запасной пилот «Хааса» Луи Делетраз остался крайне недоволен тем, что команда пригласила на Гран-при Сахира заменять травмированного Ромена Грожана не его, а Пьетро Фиттипальди. В ответ швейцарец удостоился не самых тёплых слов от руководителя американского коллектива Гюнтера Штайнера.
«Поздравляю Джека Эйткена, «Уильямс» и «Мерседес». Выбор, основанный на чистой скорости. Приятно видеть команду с уважением к своим гонщикам», — язвительно написал Делетраз на своей странице в соцсети, проводя параллель между решением «Хааса» и выбором «Уильямсом» Эйткена на замену Джорджу Расселлу.
Штайнер был разочарован такими словами.
«Я не разговаривал с ним в последнее время, но видел, что он зол. Луи не единственный, кто злится, потому что многие хотели это место. Он всего лишь один из них, так что ему следует встать в очередь. Пьетро заслуживает этого», — цитирует Штайнера GrandPX.
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