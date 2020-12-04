Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Штайнер осадил резервного пилота «Хааса», который допустил критику в адрес команды

Штайнер осадил резервного пилота «Хааса», который допустил критику в адрес команды
Авто / Формула-1 0

Запасной пилот «Хааса» Луи Делетраз остался крайне недоволен тем, что команда пригласила на Гран-при Сахира заменять травмированного Ромена Грожана не его, а Пьетро Фиттипальди. В ответ швейцарец удостоился не самых тёплых слов от руководителя американского коллектива Гюнтера Штайнера.

«Поздравляю Джека Эйткена, «Уильямс» и «Мерседес». Выбор, основанный на чистой скорости. Приятно видеть команду с уважением к своим гонщикам», — язвительно написал Делетраз на своей странице в соцсети, проводя параллель между решением «Хааса» и выбором «Уильямсом» Эйткена на замену Джорджу Расселлу.

Штайнер был разочарован такими словами.

«Я не разговаривал с ним в последнее время, но видел, что он зол. Луи не единственный, кто злится, потому что многие хотели это место. Он всего лишь один из них, так что ему следует встать в очередь. Пьетро заслуживает этого», — цитирует Штайнера GrandPX.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020