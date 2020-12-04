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Риккардо: жена Грожана оценила мои комментарии по поводу повторов его жуткой аварии

Риккардо: жена Грожана оценила мои комментарии по поводу повторов его жуткой аварии
Авто / Формула-1 0

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо заявил, что жена Ромена Грожана поблагодарила его за то, что он одним из немногих выступил против слишком частых повторов страшной аварии француза на Гран-при Бахрейна.

«Моя позиция не изменилась. Они показали, как Ромен выпрыгнул из огня и сел в медицинскую машину, тогда я почувствовал — это всё, что нам действительно нужно было увидеть.

Я понимал, что повторять это — неделикатно по отношению к его семье. К тому же это отвлекало всех. Каждый раз, когда мы заходили в гараж и пытались выяснить, что происходит, единственное, что мы получали, — бесконечные повторы. Когда я пытался привлечь внимание инженера или механиков, они все были немного растеряны от происходящего, что вполне понятно.

Позже я столкнулся с женой Ромена, Марион, и она оценила мои комментарии по поводу этих повторов. Думаю, это всё, что мне было нужно», — цитирует Риккардо ESPN.

Риккардо раскритиковал Формулу-1 за многочисленные повторы аварии Грожана
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