Риккардо: жена Грожана оценила мои комментарии по поводу повторов его жуткой аварии

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо заявил, что жена Ромена Грожана поблагодарила его за то, что он одним из немногих выступил против слишком частых повторов страшной аварии француза на Гран-при Бахрейна.



«Моя позиция не изменилась. Они показали, как Ромен выпрыгнул из огня и сел в медицинскую машину, тогда я почувствовал — это всё, что нам действительно нужно было увидеть.

Я понимал, что повторять это — неделикатно по отношению к его семье. К тому же это отвлекало всех. Каждый раз, когда мы заходили в гараж и пытались выяснить, что происходит, единственное, что мы получали, — бесконечные повторы. Когда я пытался привлечь внимание инженера или механиков, они все были немного растеряны от происходящего, что вполне понятно.

Позже я столкнулся с женой Ромена, Марион, и она оценила мои комментарии по поводу этих повторов. Думаю, это всё, что мне было нужно», — цитирует Риккардо ESPN.