Грожан больше не хочет выступать без «гало» и сомневается в переходе в IndyCar

Пилот «Хааса» Ромен Грожан, переживший страшную аварию на Гран-при Бахрейна, признался, что больше не хочет выступать без системы безопасности «гало». Француз начал сомневаться в целесообразности перехода в IndyCar. Именно этот вариант он рассматривал на сезон-2021.
«Общался с Жаном Тодтом в больнице. О спрашивал, помню ли тот момент, когда сказал, что внедрение системы „гало“ стало плохим днём для Формулы-1. Я ответил, что помню. Только глупец теперь не изменит свою точку зрения. „Гало“ — лучшее. Больше не хочу выступать без него.
Теперь у меня есть сомнения относительно выступлений в IndyCar. Овалы также очень опасны. Семья будет далеко от меня. Им придётся смотреть всё по телевизору. Не знаю, смогу ли я. Пока не принял решение", — приводит слова Грожана GPblog.
- 5 декабря 2020
-
14:51
-
14:00
-
13:15
-
12:46
-
12:15
-
12:00
-
11:49
-
11:17
-
10:18
-
10:06
-
00:49
-
00:31
-
00:29
-
00:03
- 4 декабря 2020
-
23:57
-
23:48
-
23:44
-
23:40
-
23:35
-
23:34
-
23:15
-
22:02
-
21:19
-
20:32
-
20:25
-
20:10
-
19:46
-
19:29
-
18:13
-
17:30
-
16:31
-
16:06
-
15:34
-
14:01
-
13:04