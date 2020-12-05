Грожан больше не хочет выступать без «гало» и сомневается в переходе в IndyCar

Пилот «Хааса» Ромен Грожан, переживший страшную аварию на Гран-при Бахрейна, признался, что больше не хочет выступать без системы безопасности «гало». Француз начал сомневаться в целесообразности перехода в IndyCar. Именно этот вариант он рассматривал на сезон-2021.

«Общался с Жаном Тодтом в больнице. О спрашивал, помню ли тот момент, когда сказал, что внедрение системы „гало“ стало плохим днём для Формулы-1. Я ответил, что помню. Только глупец теперь не изменит свою точку зрения. „Гало“ — лучшее. Больше не хочу выступать без него.

Теперь у меня есть сомнения относительно выступлений в IndyCar. Овалы также очень опасны. Семья будет далеко от меня. Им придётся смотреть всё по телевизору. Не знаю, смогу ли я. Пока не принял решение", — приводит слова Грожана GPblog.