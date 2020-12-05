Албон объяснил, почему стал лишь 12-м в квалификации Гран-при Сахира
Таиландский гонщик «Ред Булл» Александер Албон прокомментировал свой лишь 12-й результат в квалификации Гран-при Сахира Формулы-1 на фоне третьей позиции Макса Ферстаппена.
«Честно говоря, я был вполне доволен своим кругом. У меня не было слипстрима, а на второй попытке был беспорядок в последнем повороте, так что мои шины были холодными. Ощущения сильно отличались по сравнению с третьей практикой. Мы пытались беречь шины на тренировке, но ощущения болида на «медиуме» сильно отличались.
Вы видели по гонке Формулы-2, что здесь есть много мест для обгонов, и тут возможен «паровозик» DRS. Но мы едем с большей прижимной силой, так что можем лучше беречь свои шины», — приводит слова Албона GPBlog.
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