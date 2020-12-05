Гасли провёл почти всю квалификацию Гран-при Сахира с повреждённым днищем

Гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли прокомментировал девятый результат в квалификации Гран-при Сахира Формулы-1.
«Для нас это была сложная квалификация. В первом сегменте мы повредили днище, а после этого сессия была просто беспорядочной. Мы еле прошли в третий сегмент, но было очень трудно, так как у меня были проблемы с передней частью машины, всюду возникала сильная недостаточная поворачиваемость. После того, что мы показали на третьей практике, было немного разочаровывающе в итоге стать только девятыми. Мы показывали сильный темп весь уик-энд, но, учитывая повреждения машины, не думаю, что мы могли сделать намного больше.
В целом, думаю, у нас хорошая техника. Я больше обеспокоен насчёт того, чтобы не повредить завтра другие детали машины, ведь трасса весьма агрессивная. Ну а в остальном я вполне уверен, что мы можем провести сильную гонку», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».
- 5 декабря 2020
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