«Рейсинг Пойнт» вышел на третье место в Кубке конструкторов после ГП Сахира

После завершения Гран-при Сахира Формулы-1 существенные изменения произошли в таблице Кубка конструкторов. «Рейсинг Пойнт», после победы Серхио Переса и подиума Лэнса Стролла, вышел на третье место в зачёте и имеет в активе 194 очка. У «Макларена» 184 очка и четвёртое место. Пятое место у «Рено», французская команда сократила отставание от «Макларена» до 12 очков, у неё 172 балла.
Что касается личного зачёта, то Перес после победы почти гарантировал себе четвёртое место. На его счету теперь 125 очков, в то время как у ближайшего преследователя Даниэля Риккардо — 112.
Формула-1. Общий зачёт
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 332
2. Валттери Боттас («Мерседес») — 205
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 189
4. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 125
5. Даниэль Риккардо («Рено») — 112
6. Шарль Леклер («Феррари») — 98
7. Карлос Сайнс («Макларен») — 97
8. Александер Албон («Ред Булл») — 93
9. Ландо Норрис («Макларен») — 87
10. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 74
11. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 71
12. Эстебан Окон («Рено») — 60
13. Себастьян Феттель («Феррари») — 33
14. Даниид Квят («Альфа Таури») — 32
15. Нико Хюлькенберг — 10
16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 4
17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 4
18. Джордж Расселл («Уильямс») — 3
19. Ромен Грожан («Хаас») — 2
20. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.
Кубок Конструкторов
1. «Мерседес» — 540
2. «Ред Булл» — 282
3. «Рейсинг Пойнт» — 194
4. «Макларен» — 184
5. «Рено» — 172
6. «Феррари» — 131
7. «Альфа Таури» — 103
8. «Альфа Ромео» — 8
9. «Хаас» — 3
10. «Уильямс» — 0
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