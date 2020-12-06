«Рейсинг Пойнт» вышел на третье место в Кубке конструкторов после ГП Сахира

После завершения Гран-при Сахира Формулы-1 существенные изменения произошли в таблице Кубка конструкторов. «Рейсинг Пойнт», после победы Серхио Переса и подиума Лэнса Стролла, вышел на третье место в зачёте и имеет в активе 194 очка. У «Макларена» 184 очка и четвёртое место. Пятое место у «Рено», французская команда сократила отставание от «Макларена» до 12 очков, у неё 172 балла.

Что касается личного зачёта, то Перес после победы почти гарантировал себе четвёртое место. На его счету теперь 125 очков, в то время как у ближайшего преследователя Даниэля Риккардо — 112.

Формула-1. Общий зачёт

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 332

2. Валттери Боттас («Мерседес») — 205

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 189

4. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 125

5. Даниэль Риккардо («Рено») — 112

6. Шарль Леклер («Феррари») — 98

7. Карлос Сайнс («Макларен») — 97

8. Александер Албон («Ред Булл») — 93

9. Ландо Норрис («Макларен») — 87

10. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 74

11. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 71

12. Эстебан Окон («Рено») — 60

13. Себастьян Феттель («Феррари») — 33

14. Даниид Квят («Альфа Таури») — 32

15. Нико Хюлькенберг — 10

16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 4

17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 4

18. Джордж Расселл («Уильямс») — 3

19. Ромен Грожан («Хаас») — 2

20. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.

Кубок Конструкторов

1. «Мерседес» — 540

2. «Ред Булл» — 282

3. «Рейсинг Пойнт» — 194

4. «Макларен» — 184

5. «Рено» — 172

6. «Феррари» — 131

7. «Альфа Таури» — 103

8. «Альфа Ромео» — 8

9. «Хаас» — 3

10. «Уильямс» — 0