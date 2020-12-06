Леклер — об аварии на первом круге: если кто-то сегодня виноват, то это я

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал аварию на первом круге Гран-при Сахира Формулы-1, когда он столкнулся с мексиканским пилотом «Рейсинг Пойнт» Серхио Пересом, а отворачивавший от них голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен не сумел вписаться в поворот и в итоге врезался в отбойник в зоне вылета.
«Я был бок о бок с Максом и немного позади него и попробовал обойти его в четвёртом повороте. Я видел Чеко, но ожидал, что он поедет снаружи от Валттери и останется там, однако он решил вернуться на внутренний радиус, а там был я — было уже слишком поздно, чтобы я замедлился. Не думаю, что это была ошибка со стороны Чеко, я не возлагаю на него вину. Если кто-то сегодня виноват, то это я, но я бы сказал, что скорее речь идёт о невезении, чем о вине», — приводит слова Леклера GPFans.
- 6 декабря 2020
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