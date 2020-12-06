Расселл признан гонщиком дня на Гран-при Сахира Формулы-1

Пресс-служба Формулы-1 подвела итоги голосования болельщиков, определявших лучшего пилота на Гран-при Сахера на «внешней» версии трассы стационарного Международного автодрома Бахрейна. Больше всего голосов получил пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, представляющий Великобританию. Британец после успешного старта лидировал большую часть гонки, однако на пит-стопе механики «Мерседеса» поставили ему шины из разных комплектов. После дополнительного пит-стопа Джордж откатился на пятое место, вновь пробился на второе, но заработал прокол. Гонку Расселл в итоге закончил девятым.



На подиум Гран-при Бахрейна Формулы-1 поднялись гонщики «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес и Лэнс Стролл, а также занявший второе место французский пилот «Рено» Эстебан Окон.