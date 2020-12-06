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Вольф объяснил провал на пит-стопе «Мерседеса», но считает решение о нём верным

Вольф объяснил провал на пит-стопе «Мерседеса», но считает решение о нём верным
Авто / Формула-1 0

Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф объяснил, почему механики команды поставили Джорджу Расселлу шины из разных комплектов во время пит-стопа после выезда на трассу машины безопасности в гонке Гран-при Сахира.

«В целом для нас это был колоссальный провал. Просто одна из бригад механиков не услышала команду. Отказало радио в боксах. Машина заехала, а они не знали и поменяли колесо на неправильное.

Мы проводили эти пит-стопы в целях предосторожности. Мы могли бы оставаться на прежних шинах, но у нас был отрыв. Можно задавать вопрос насчёт этого решения, но, думаю, оно было правильным. В целом мы хорошо выполняли свою работу, а отказы техники случаются. Нам нужно извлечь уроки», — приводит слова Вольфа BBC.

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