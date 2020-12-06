Расселлу грозит дисквалификация за то, что на его болид поставили колёса Боттаса
Стюарды Гран-при Сахира Формулы-1 организовали расследование действий команды «Мерседес» во время гонки. На пит-стопе, проведённом после выезда на трассу машины безопасности, механики «Мерседеса» допустили ошибку и поставили на болид Джорджа Расселла два передних колеса из комплекта «медиума», полагающегося Валттери Боттасу. Спустя круг Расселлу пришлось второй раз посетить в боксы, чтобы надеть покрышки, «принадлежащие» ему.
Согласно регламенту Формулы-1, за использование шин из чужого комплекта Джорджу Расселлу может угрожать наказание вплоть до дисквалификации. Британский гонщик, заменяющий в команде заразившегося коронавирусом Льюиса Хэмилтона, финишировал в воскресной гонке на девятой позиции.
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