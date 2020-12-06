Лоуренс Стролл: Перес каждый уик-энд доказывает, что заслуживает места в Формуле-1

Владелец «Рейсинг Пойнт» Лоуренс Стролл выразил мнение, что мексиканский гонщик Серхио Перес заслуживает места в Формуле-1.
«Каждый уик-энд он доказывает, что заслуживает места в Формуле-1. Надеюсь, что он будет в следующем году выступать в „Ред Булл“, — сказал Лоуренс Стролл в эфире Sky Germany.
Напомним, на Гран-при Сахира Серхио Перес одержал свою первую победу в карьере. Для этого мексиканцу потребовалось 190 Гран-при.
На данный момент Перес остаётся без места в Формуле-1 в следующем сезоне. В составе „Рейсинг Пойнт“ его заменит Себастьян Феттель. Перес считается кандидатом на место в „Ред Булл“ наряду с Нико Хюлькенбергом и Александером Албоном.
Сам Перес заявлял, что может взять год „творческого отпуска“ от гонок, если не получит места в „Ред Булл“.
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