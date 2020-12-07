Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Квят: надеялся даже на более высокий результат

Квят: надеялся даже на более высокий результат
Авто / Формула-1 0

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят прокомментировал гонку Гран-при Сахира, по итогам которой он занял седьмое место. По словам россиянина, в какой-то момент он даже рассчитывал на большее.

«Это был очень хороший для меня уик-энд и я даже надеялся на более высокий результат. Когда на трассе появилась машина безопасности подумал, что это произошло в неподходящее время. Но всё равно, седьмое место тоже неплохой результат. Как команда мы сегодня всё сделали правильно. Вчера у меня получилась идеальная квалификация. Гонка получилась хорошей, почти идеальной, очень доволен своим выступлением.

Этот уик-энд был для меня лучшим в году. У меня был темп и мы были близки, чтобы возглавить среднюю группу. В какой-то момент нас с Сайнсем и Риккардо разделяло всего пару десятых. Было интересно и здорово привезти домой заслуженные очки", — приводит слова россиянина пресс-служба «Альфа Таури».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020