Косаченко – о Гран-при Сахира: для меня это полный расстрел

Оксана Косаченко, бывший коммерческий директор команды «Кэтерхэм» и экс-менеджер российского гонщика Виталия Петрова, подвела итоги Гран-при Сахира Формулы-1, отдельно остановившись на противостоянии пилотов «Мерседеса» Джорджа Расселла и Валттери Боттаса.



«Джордж занимался стрельбой, потому что, на мой взгляд, он с Валттери сделал именно это: человек, который дебютирует и которому дико некомфортно из-за габаритов автомобиля, человек, который даже не протестировал болид и едет значительно лучше пилота, который в «Мерседесе» уже четыре сезона, — для меня это полный расстрел. Все эти неудачи, которые одна за другой складывались в гонке, не повлияли на его характер, он до последнего сантиметра сражался и финишировал совсем чуть-чуть позади Боттаса. Это настоящее открытие. Я наблюдала за Расселлом ещё в Формуле-2 и Формуле-3, где у него легко дела складывались. Если бы у Льюиса был такой партнёр в команде, то, во-первых, и для Хэмилтона это было бы отличным наставничеством, и, во-вторых, британец подгонял бы напарника.

Поздравляю с очками Даню Квята. Отдельное поздравление Серхио Пересу, который не смог после финиша ничего сказать и просто плакал. Мне кажется, для него это была самая важная точка в карьере за последние 10–15 лет, особенно для команды, которая не сильно красиво поступила, расставаясь с ним», — приводит слова Косаченко News.ru.