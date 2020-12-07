Официально: Шварцман останется в «Преме» на сезоне-2021 Формулы-2

Пилот программы SMP Racing Роберт Шварцман проведёт ещё один сезон в Формуле-2. Он продолжит выступать за итальянскую команду «Према», сообщает пресс-служба российской программы. Новым напарником Шварцмана станет чемпион Формулы-3 Оскар Пиастри.



8-10 декабря Шварцман примет участие в постсезонных тестах Формулы-2. 15 декабря, как ранее сообщалось, Роберт отработает с «Феррари» тесты молодых пилотов Формулы-1.



«Я рад продолжить выступать в Формуле 2 за команду «Према» в 2021 году. Наша цель как коллектива – победить и добиться прогресса по сравнению с результатами этого сезона, много работать, улучшить машину и в то же время получать удовольствие от наших выступлений. Это будет четвёртый год нашей совместной работы, и мы планируем добиться максимума. Я хочу поблагодарить всех, кто поддерживает меня, за их приверженность и преданность делу», — прокомментировал известие о контракте Шварцман.



«Мы рады продолжить наше сотрудничество с Робертом в сезоне-2021. Нам всегда нравилось работать с ним все эти годы, и мы очень гордимся его постоянным прогрессом. Роберт действительно обладает редким талантом, так что мы с нетерпением ждём следующего сезона, в котором он сделает ещё один шаг вперёд. В 2020 году он сразу доказал, что может бороться за победы, и мы рассчитываем на его целеустремлённость, чтобы стать постоянными участниками борьбы за титул в сезоне-2021», — отметил со своей стороны руководитель «Премы» Рене Розин.