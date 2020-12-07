Квят считает, что в этом сезоне вырос как пилот

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят прокомментировал результат на Гран-при Сахира, где он занял седьмое место, а также подвёл некоторые итоги сезона.
«Завершившийся уик-энд в Бахрейне был для меня удачным, я остался доволен выступлением в пятницу и тем, как прошла квалификация. Сама гонка была странной, машины безопасности не особо помогли мне с точки зрения времени. И хоть команда не принимала никаких неправильных решений, я всё же надеялся на большее при старте с шестого места. Тем не менее, в каком-то смысле это был мой лучший пилотаж за год, пусть результат и не показывает этого.
Если говорить про Гран-при Абу-Даби, мне очень нравится трасса «Яс Марина». Это красивый современный объект, хотя, на мой вкус на нём слишком много зон вылета. Очень техничная трасса, особенно последний сектор. В прошлом я выиграл там титул GP3, а в Формуле-1 пару раз финишировал в очках. Это наша третья гонка при свете прожекторов за сезон, и мне нравится гоняться ночью.
Оглядываясь на сезон в целом, можно сказать, что он был не так уж плох, даже если иногда результаты оказывались не такими, как хотелось, когда я и моя сторона гаража заслуживали больше очков, чем в итоге получали. Иногда это немного расстраивало, но в целом в этом году у меня было много сильных гонок, за что я благодарен.
В общем, это был год взлётов и падений, но я чувствовал, что вырос как пилот. У меня было намного больше опыта, и я мог сохранять хладнокровие, когда дела шли не так, как надо. Мне удалось провести очень сильную вторую половину чемпионата. Я доволен этим. Это был уникальный сезон, проведённый в необычных обстоятельствах, и каждый, кто участвовал в нём, запомнит это надолго. Всем в «Альфа Таури» приходилось работать ещё усерднее, и в этом году мы определённо сделали шаг вперёд», — цитирует Квята пресс-служба «Альфа Таури».
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