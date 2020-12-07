Фелипе Другович займёт место Каллума Айлотта в «УНИ-Виртуози»

Бразильский гонщик Фелипе Другович подписал контракт с командой Формулы-2 «УНИ-Виртуози», сообщает пресс-служба коллектива.



«Думаю, в нынешнем сезоне „УНИ-Виртуози“ была одной из лучших команд. Они были быстры на всех этапах и показывали отличную скорость в квалификациях. Остальные команды неплохо выступали на отдельных автодромах, но на других им периодически не хватало темпа. Думаю, „УНИ-Виртуози“ была самой стабильной командой, поэтому мы очень хотели перейти в эту команду», — заявил Другович.



В минувшем сезоне Формулы-2 бразильский пилот одержал три победы и по итогам чемпионата занял девятое место. Он выступал в составе команды «МП Моторспорт».



В составе «УНИ-Виртуози» Другович заменит Каллума Айлотта. Пока неизвестно, кто станет напарником Друговича в команде. В прошлом сезоне в составе коллектива выступал китайский гонщик Гуаньюй Чжоу.

На предстоящих тестах Формулы-2 в составе команды будут выступать Другович, Гуаньюй Чжоу и Клемент Новалак. Другович отработает все три дня, Чжоу два дня, а Новалак — один день.