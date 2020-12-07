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Росс Браун — о Мике Шумахере: Михаэль был таким же

Росс Браун — о Мике Шумахере: Михаэль был таким же
Авто / Формула-1 0

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун поделился своим мнением о Мике Шумахере, ставшем чемпионом Формулы-2.

«Хочется поздравить Мика Шумахера с чемпионским титулом в Формуле-2. Он отличный парень, он много работал и справился. Не так просто носить фамилию Шумахер. Она помогает открыть некоторые двери, но в то же время вы всегда ощущаете давление. Мик прекрасно с этим справился.

У меня возникло ощущение дежа-вю. Мик сделал всё возможное и справился. Его отец был таким же. Я помню, как мы говорили ему, чтобы он финишировал шестым в гонке и всё будет в порядке. И он атаковал изо всех сил. Мик в воскресной гонке действовал так же. Он провёл великолепный сезон. Я с нетерпением жду встречи с ним в следующем сезоне», — приводит слова Росса Брауна официальный сайт Формулы-1.

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