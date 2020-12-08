Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Цунода прокомментировал предстоящие молодёжные тесты Ф-1 с «Альфа Таури»

Цунода прокомментировал предстоящие молодёжные тесты Ф-1 с «Альфа Таури»
Авто / Формула-1 0

Японский пилот Юки Цунода, считающийся главным кандидатом на замену Даниилу Квяту в «Альфа Таури», прокомментировал предстоящие молодёжные тесты, которые он проведёт в составе команды из Фаэнцы.

«Я действительно с нетерпением жду возможности протестировать болид «Альфа Таури». Мне понравилось пилотировать машину команды 2018 года несколько недель назад в Имоле. Теперь мне не терпится испытать актуальный болид, приняв участие в официальной тестовой сессии с другими командами на трассе.

Я действительно ценю то, как все в «Альфа Таури» помогли мне подготовиться к этой сессии, и также хочу поблагодарить «Ред Булл» и доктора Хельмута Марко за предоставленную возможность. Во время сеанса я сосредоточусь на выполнении инструкций команды и предоставлении отзывов инженерам. Это также будет для меня шансом узнать как можно больше и помочь моему личному развитию», — цитирует Цуноду пресс-служба «Альфа Таури».

«Нет сомнений, он покажет свой талант». В «Альфа Таури» подтвердили тесты Цуноды
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020