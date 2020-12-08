«Нет сомнений, он покажет свой талант». В «Альфа Таури» подтвердили тесты Цуноды

Команда «Альфа Таури» подтвердила, что на молодёжных тестах после окончания сезона Формулы-1 в её составе выступит японский гонщик Юки Цунода, которого называют главным кандидатом на замену россиянину Даниилу Квяту.



«На тестах в Имоле Юки показал, что он быстро учится, легко находит общий язык с машиной и может постоянно улучшать времена на круге. Поэтому мы решили пригласить его в Абу-Даби. Он проедет с нами тесты для молодых пилотов сразу после окончания сезона Формулы-1.



Я уверен, что он сделает качественный шаг вперёд, проведя целый день в машине. И на этот раз Юки будет пилотировать актуальный болид AT01, поэтому его отзывы будут ещё более ценными для наших инженеров. Приятно видеть, что программа гонщиков «Ред Булл» может так хорошо подготовить молодых пилотов, и нет сомнений, что Цунода ещё раз покажет свой талант», — цитирует руководителя «Альфа Таури» Франца Тоста пресс-служба команды из Фаэнцы.