Вольф: мы не знаем, кто будет выступать в составе команды в этот уик-энд

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что команда пока не знает, сможет ли Льюис Хэмилтон принять участие в Гран-при Абу-Даби.
«Финальный этап сезона мы начинаем с желанием реабилитироваться за неудачу в Сахире, где Джордж и Валттери упустили шанс одержать победу. Проблемы на пит-стопе помогли выявить слабое место в радиосвязи, но мы приняли как технические, так и организационные меры, чтобы такого больше не повторилось.
Пока не знаем, кто будет выступать в составе команды в этот уик-энд. Состояние Льюиса улучшается, но пока нет информации, сможет ли он в итоге сесть за руль. Знаем, он полон решимости выступать, сделаем всё возможное, но здоровье — в приоритете. Нужно проанализировать ситуацию, после чего мы примем решение.
В Абу-Даби команду ждёт сюрприз. В субботу и воскресенье мы изменим раскраску машин, написав на них имена всех сотрудников баз Брэкли и Бриксуорте. Мы здорово поработали и надеемся, что этот жест покажет нашу благодарность всем вовлечённым в этот процесс», — приводит слова Вольфа пресс-служба команды.
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