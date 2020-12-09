Вольф: мы не знаем, кто будет выступать в составе команды в этот уик-энд

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что команда пока не знает, сможет ли Льюис Хэмилтон принять участие в Гран-при Абу-Даби.



«Финальный этап сезона мы начинаем с желанием реабилитироваться за неудачу в Сахире, где Джордж и Валттери упустили шанс одержать победу. Проблемы на пит-стопе помогли выявить слабое место в радиосвязи, но мы приняли как технические, так и организационные меры, чтобы такого больше не повторилось.



Пока не знаем, кто будет выступать в составе команды в этот уик-энд. Состояние Льюиса улучшается, но пока нет информации, сможет ли он в итоге сесть за руль. Знаем, он полон решимости выступать, сделаем всё возможное, но здоровье — в приоритете. Нужно проанализировать ситуацию, после чего мы примем решение.



В Абу-Даби команду ждёт сюрприз. В субботу и воскресенье мы изменим раскраску машин, написав на них имена всех сотрудников баз Брэкли и Бриксуорте. Мы здорово поработали и надеемся, что этот жест покажет нашу благодарность всем вовлечённым в этот процесс», — приводит слова Вольфа пресс-служба команды.