«Конечно, победа не повредит». Перес рассказал, что Марко поздравил его с победой

Мексиканский гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес рассказал о поздравлениях после победы на Гран-при Сахира Формулы-1 и отметил, что вряд ли этот успех сильно повлияет на решение «Ред Булл», подписывать с ним контракт на 2021 год или нет.



«Я получил поздравления почти от всех руководителей команд Формулы-1, включая Хельмута Марко. Думаю, с учётом машин, которые были у меня за карьеру, я всегда давал результат, так что не считаю, что одна гонка обеспечит большую разницу. Но, конечно, она и не повредит.



«Ред Булл» примет решение в какой-то момент после уик-энда. Не знаю, когда оно будет. Но больше нет особого смысла торопиться. Уже конец года. Мы ждали так долго, так что ещё одна или две недели на принятие решения сильно ни на что не повлияют", — приводит слова Переса Sky Sports.