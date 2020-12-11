«Фрэнк, Клэр, это для вас!» Расселл представил дизайн шлема в честь истории «Уильямса»

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл подготовил специальный шлем на финальный этап сезона – Гран-при Абу-Даби. Его дизайн посвящён истории и титулам команды из Гроува, а также семье Уильямс – основателю гоночного коллектива сэру Фрэнку и его дочери Клэр.
«Фрэнк, Клэр, это для вас, чтобы отпраздновать ваше невероятное путешествие в Ф-1. Спасибо за всё, что вы сделали для меня, команды и спорта. Надеюсь, вам понравится», — написал под снимками шлема Расселл.
Фото доступны на странице Джорджа Расселла в «Твиттере».
Напомним, на предыдущем этапе Расселл выступал в составе «Мерседеса», заменяв заболевшего Льюиса Хэмилтона. Джордж мог занять место британца и на Гран-при Абу-Даби, но последние тесты на коронавирус у семикратного чемпиона показали отрицательный результат, и он был допущен к участию в уик-энде.
- 11 декабря 2020
-
12:22
-
12:06
-
11:56
-
11:33
-
11:06
-
10:16
-
09:48
-
09:10
-
09:08
-
09:00
- 10 декабря 2020
-
23:59
-
22:58
-
21:38
-
20:49
-
19:51
-
18:52
-
18:51
-
18:37
-
17:45
-
16:27
-
15:52
-
14:25
-
13:56
-
13:46
-
13:36
-
12:22
-
11:29
-
10:21
-
09:54
-
09:44
-
09:01
-
01:10
-
00:53
- 9 декабря 2020
-
23:34
-
21:59