«Фрэнк, Клэр, это для вас!» Расселл представил дизайн шлема в честь истории «Уильямса»

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл подготовил специальный шлем на финальный этап сезона – Гран-при Абу-Даби. Его дизайн посвящён истории и титулам команды из Гроува, а также семье Уильямс – основателю гоночного коллектива сэру Фрэнку и его дочери Клэр.



«Фрэнк, Клэр, это для вас, чтобы отпраздновать ваше невероятное путешествие в Ф-1. Спасибо за всё, что вы сделали для меня, команды и спорта. Надеюсь, вам понравится», — написал под снимками шлема Расселл.

Фото доступны на странице Джорджа Расселла в «Твиттере».

Напомним, на предыдущем этапе Расселл выступал в составе «Мерседеса», заменяв заболевшего Льюиса Хэмилтона. Джордж мог занять место британца и на Гран-при Абу-Даби, но последние тесты на коронавирус у семикратного чемпиона показали отрицательный результат, и он был допущен к участию в уик-энде.