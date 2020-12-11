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Грожан показал шлем, который готовил к прощальной гонке. Дизайн придумали его дети

Грожан показал шлем, который готовил к прощальной гонке. Дизайн придумали его дети
Авто / Формула-1 0

Французский пилот Ромен Грожан поделился фотографиями специального шлема, который он готовил для выступления на прощальную гонку в составе «Хааса» к Гран-при Абу-Даби.

Ромен в итоге не получил допуск от врачей. Медики запретили ему пилотировать болид после страшной аварии на Гран-при Бахрейна. Но у Грожана уже был готов специальный шлем, и он решил продемонстрировать его болельщикам.

«Это самый красивый шлем, который я когда-либо мог представить. Его дизайн создали мои дети Саша, Симон и Камилла для последней гонки в Формуле-1 в Абу-Даби. Я постараюсь прокатиться в нём в будущем, так как он слишком красив, чтобы оставаться дома неиспользованным!» — написал Ромен в «Инстаграме».

Фото доступны на странице Ромена Грожана в «Инстаграме».

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