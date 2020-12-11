Хорнер: Перес пригласил нас с Марко выпить текилы

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сообщил, что пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес не оставил без внимания поздравления Хельмута Марко в свой адрес — консультант австрийского коллектива лично поприветствовал мексиканца после его первой победы в Ф-1.



«Серхио ответил и пригласил нас выпить текилы, потому что мы были в одном отеле. Это очень мило с его стороны. Думаю, все на пит-лейне порадовались за него, увидев, что он выиграл Гран-при. Чеко давно в автоспорте, он выступал за мою команду в GP2 и, полагаю, стал очень популярным», — приводит слова Переса Motorsport.

Также Хорнера спросили, готов ли «Ред Булл» пригласить мексиканца на место Александера Албона.

«Вы ничего не добьётесь от меня. Команда сосредоточена на том, чтобы как можно лучше выступать с Алексом, а Серхио просто нужно продолжать в том же духе. Он прекрасно выступает и делает себе отличную рекламу. Мы же сосредоточены на Алексе и хотим, чтобы он сделал всё возможное в эти выходные», – добавил руководитель австрийской команды.