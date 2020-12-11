Эксперт объяснил, почему «Ред Булл» всё ещё сомневается в выборе Переса

Китайско-нидерландский гонщик и обозреватель Хо Пин Тун высказал предположение в отношении того, почему в «Ред Булл» по-прежнему не могут определиться с вопросом подписания контракта с Серхио Пересом. По словам эксперта, руководство «Ред Булл» могут смущать нелучшие выступления мексиканца в квалификациях.

«Перес не всегда идеален в квалификациях. Вероятно, это та причина, по которой «Ред Булл» всё ещё терзают сомнения, поскольку квалификации и место на старте имеют критическое значение в плане командной тактики. Но если мы говорим о гонках, то по воскресеньям Перес хорош. Это то, что может использовать «Ред Булл», — приводит слова Хо Пин Туна GPblog.

Напомним, пилот «Ред Булл» Александер Албон, вероятнее всего, потеряет место в команде по итогам сезона-2020. Кандидатами ему на замену называют Переса, а также Нико Хюлькенберга.