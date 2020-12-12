Квят: это был лучший квалификационный круг в моей жизни!

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят прокомментировал итоги квалификации Гран-при Абу-Даби, которую он закончил на седьмой позиции.
«Думаю, это был лучший квалификационный круг в жизни! Очень доволен сегодняшним днём, приятно собрать такой круг здесь, в Абу-Даби, потому что это длинная трасса, со множеством поворотов. Мы знали, что можем быть конкурентоспособными, но в этот уик-энд было трудно понять работу шин. Думаю, мы хорошо поработали, чтобы собрать всё воедино для квалификации. Буду продолжать наслаждаться этим ощущением ещё один час, а затем сфокусируюсь на гонке.
Стартуя с седьмого места, мы заложили хороший фундамент. Надеюсь, сможем извлечь из
этого выгоду. Когда мне нравится болид, могу быть очень быстр. Надеюсь, теперь все увидят результат, которого я могу достичь. Мне нравится болид в том состоянии, что есть сейчас, так что давайте закончим сезон на высокой ноте», — приводит слова Квята пресс-служба команды.
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