Квят: это был лучший квалификационный круг в моей жизни!

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят прокомментировал итоги квалификации Гран-при Абу-Даби, которую он закончил на седьмой позиции.



«Думаю, это был лучший квалификационный круг в жизни! Очень доволен сегодняшним днём, приятно собрать такой круг здесь, в Абу-Даби, потому что это длинная трасса, со множеством поворотов. Мы знали, что можем быть конкурентоспособными, но в этот уик-энд было трудно понять работу шин. Думаю, мы хорошо поработали, чтобы собрать всё воедино для квалификации. Буду продолжать наслаждаться этим ощущением ещё один час, а затем сфокусируюсь на гонке.



Стартуя с седьмого места, мы заложили хороший фундамент. Надеюсь, сможем извлечь из

этого выгоду. Когда мне нравится болид, могу быть очень быстр. Надеюсь, теперь все увидят результат, которого я могу достичь. Мне нравится болид в том состоянии, что есть сейчас, так что давайте закончим сезон на высокой ноте», — приводит слова Квята пресс-служба команды.