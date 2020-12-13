В «Альфа Таури» объяснили прогресс Квята в квалификациях

Технический директор «Альфа Таури» Джоди Эггинтон поделился мыслями о прогрессе Даниила Квята в квалификациях в конце сезона, объяснив это объективными факторами.

«На первых двух-трёх этапах сезона Даниил был не совсем доволен болидом, мы привнесли некоторые механические изменения на его руль. Последние этапы он выступает сильно. Но в этом нет ничего особенного. К концу чемпионата он стал чувствовать себя в болиде более комфортно. Он работал с инженерами над настройками. Но здесь не было чего-то вроде „эврика“. Всё заключалось в постепенном прогрессе», — приводит слова функционера The Race.

Вероятнее всего, в Абу-Даби Квят проведёт последнюю гонку в составе «Альфа Таури». Его место в 2021 году, скорее всего, займёт Юки Цунода.