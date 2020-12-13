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Гасли вырвал победу у Квята в гоночной дуэли, Норрис опередил Сайнса

Гасли вырвал победу у Квята в гоночной дуэли, Норрис опередил Сайнса
Авто / Формула-1 0

В Абу-Даби завершился сезон-2020 Формулы-1, что позволяет подвести итоги противостояний в гонках между напарниками во всех командах. Наиболее убедительные победы в своих парах одержали Даниэль Риккардо, Льюис Хэмилтон, Макс Ферстаппен и Кими Райкконен.

Лишь в последней гонке решилась судьба гоночных дуэлей в «Альфа Таури» и «Макларене»: благодаря финишу на восьмом месте Пьер Гасли победил Даниила Квята, а Ландо Норрис за счёт пятого результата опередил Карлоса Сайнса.

Гоночные счета по итогам сезона-2020

«Мерседес»: Льюис Хэмилтон — Валттери Боттас — 12-4; Валттери Боттас — Джордж Расселл — 1-0
«Феррари»: Шарль Леклер — Себастьян Феттель — 10-5
«Ред Булл»: Макс Ферстаппен — Александер Албон — 12-5
«Макларен»: Ландо Норрис — Карлос Сайнс — 9-8
«Рено»: Даниэль Риккардо — Эстебан Окон — 13-4
«Рейсинг Пойнт»: Серхио Перес — Лэнс Стролл — 9-5, Нико Хюлькенберг — Лэнс Стролл — 0-2, Серхио Перес — Нико Хюлькенберг — 1-0.
«Альфа Таури»: Пьер Гасли — Даниил Квят — 9-8
«Хаас»: Кевин Магнуссен — Ромен Грожан — 7-7; Кевин Магнуссен — Пьетро Фиттипальди — 2-0
«Альфа Ромео»: Антонио Джовинацци — Кими Райкконен — 5-12
«Уильямс»: Джордж Расселл — Николас Латифи — 10-6, Николас Латифи — Джек Эйткен — 0-1.

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