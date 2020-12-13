Марко: в среду «Альфа Таури» примет решение по второму пилоту

Решение о составе пилотов команды «Альфа Таури» будет принято в среду, 16 декабря. Об этом сообщил спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко в эфире телеканала Sky Germany.
Во вторник, 15 декабря, на трассе в Абу-Даби пройдут молодёжные тесты, в которых в составе второй команды концерна «Ред Булл» примут участие Юки Цунода и Марино Сато. По словам Марко, именно после тестов итальянская команда примет окончательное решение о составе.
«У нас есть все данные. Мы спокойно проанализируем их и сообщим о решении до Рождества. Нико Хюлькенберг — по-прежнему кандидат, но по нему у нас гораздо меньше данных в сравнении с остальными претендентами на место, которые участвуют в гонках.
Цунода поедет во вторник на молодёжных тестах. Мы дождёмся их итогов, а затем „Альфа Таури“ примет решение в среду», — приводит слова Хельмута Марко Motorsport-Total.
Ожидается, что именно Цунода займёт место в «Альфа Таури», а российский гонщик Даниил Квят покинет команду.
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