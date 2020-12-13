«„Рейсинг Пойнт“, ваша машина на 2021 год готова к выдаче». «Ред Булл» подколол «Мерседес»

СММ-редакторы команды Формулы-1 «Мерседес» опубликовали видеоролик с «пончиками» Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса после финиша Гран-при Абу-Даби — в гонке британец и финн заняли третье и второе места.



«Отправляем W11 на пенсию с помощью пончиков», — подписали видео представители «Мерседеса».



На это сообщение отреагировали представители «Ред Булл», написавшие в комментариях: «Пенсия? „Рейсинг Пойнт“, ваша машина на 2021 год готова к выдаче».



Тем самым представители «быков» напомнили, что нынешний автомобиль «Рейсинг Пойнт» очень похож на прошлогодний «Мерседес». Международная автомобильная федерация даже признала нелегальность тормозных воздухозаборников «Рейсинг Пойнт», но разрешила использовать их дальше.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Мерседеса».