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Квят: мне сказали, что хотят Цуноду

Квят: мне сказали, что хотят Цуноду
Авто / Формула-1 0

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят фактически раскрыл планы своей команды на следующий сезон, подтвердив, что итальянской коллектив планирует заменить его на японского пилота Юки Цуноду, занявшего третье место в сезоне-2020 Формулы-2. Во вторник, 15 декабря, японец примет участие в тестах молодых гонщиков Формулы-1. Объявление о контракте с Юки может быть сделано на следующий день, 16 декабря. Таким образом, Цунода станет новым напарником француза Пьера Гасли.

«Не думаю, что я буду здесь в следующем году. Они сказали мне, что хотят Цуноду, молодого гонщика. Я хочу отдохнуть в 2021 году, здесь серьёзное давление — в Формуле-1 и в „Альфа Таури“. Я хочу вернуться в 2022 году», — заявил Квят в интервью Movistar.

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