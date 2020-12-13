Квят: мне сказали, что хотят Цуноду

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят фактически раскрыл планы своей команды на следующий сезон, подтвердив, что итальянской коллектив планирует заменить его на японского пилота Юки Цуноду, занявшего третье место в сезоне-2020 Формулы-2. Во вторник, 15 декабря, японец примет участие в тестах молодых гонщиков Формулы-1. Объявление о контракте с Юки может быть сделано на следующий день, 16 декабря. Таким образом, Цунода станет новым напарником француза Пьера Гасли.



«Не думаю, что я буду здесь в следующем году. Они сказали мне, что хотят Цуноду, молодого гонщика. Я хочу отдохнуть в 2021 году, здесь серьёзное давление — в Формуле-1 и в „Альфа Таури“. Я хочу вернуться в 2022 году», — заявил Квят в интервью Movistar.