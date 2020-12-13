Тост: опыт Гасли и Квята помог нам подняться на новый уровень

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост подвёл итоги сезона-2020 для команды.
«Прежде всего мы поздравляем „Ред Булл“, Макса Ферстаппена и мотористов „Хонды“ с фантастической победой, они очень здорово выступили в этот уик-энд. Пилоты нашей команды успешно провели квалификацию, вышли в финал. Даниил стартовал с седьмой позиции, Пьер стартовал девятым, однако эти неплохие позиции были осложнены тем, что пилоты стартовали на „софте“. Когда на десятом круге на трассе появилась машина безопасности, в затем выехал реальный пейс-кар, мы зазвали в боксы Пьера и Даниила для двойного пит-стопа, чтобы перевести их на „хард“ до конца гонки.
После рестарта оба пилота боролись за позиции, Пьеру удалось обогнать Леклера, Стролла и Феттеля, финишировав на восьмой позиции, а Даниил в итоге застрял в трафике и финишировал 11-м.
В этот уик-энд мы оказались не настолько быстры в гонке, как рассчитывали, но в целом мы провели фантастический сезон. Мы были конкурентоспособны, набрав 107 очков в Кубке конструкторов, что стало нашим историческим рекордом. Это огромный успех для всей команды.
Я благодарю всех наших сотрудников в команде, в Италии и Великобритании. Спасибо нашим друзьям из „Хонды“, предоставившим мощную и надёжную силовую установку. Кроме того, хочется поблагодарить Пьера и Даниила, их опыт помог нам подняться на новый уровень», — приводит слова Тоста официальный сайт команды.
- 13 декабря 2020
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