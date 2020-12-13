Квят: досадно, что я даже не могу сказать, останусь я на следующий год или нет

Гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят признался, что для него странно затягивание официального объявления со стороны команды, заменят ли его на Юки Цуноду в 2021 году.
«Конечно, я благодарен за всё, за все эти годы. Последние два года с командой были отличным отрезком. Но досадно, что я даже не могу сказать, останусь я на следующий год или нет. Это немного забавно: я общаюсь с вами, а они до сих пор не дали мне официальной информации.
Точно ли моё время с „Ред Булл“ подошло к концу? Никогда не говори никогда! Жизнь учит этому. У меня был контракт на эти два года. Таково было соглашение. А насчёт остального спрашивайте Хельмута. Теперь я свободный агент, открыт ко многим идеям. Если представится какая-то действительно хорошая возможность, конечно, я подумаю насчёт того, чтобы согласиться. В ином случае мы постараемся сконцентрироваться на том, чтобы вернуться в Формулу-1 в 2022-м», — приводит слова Квята Motorsport.
- 13 декабря 2020
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