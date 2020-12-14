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Попов: Квята даже толком не проводили из «Альфа Таури»

Попов: Квята даже толком не проводили из «Альфа Таури»
Авто / Формула-1 0

Комментатор Формулы-1 Алексей Попов поделился своим мнением о ситуации с Даниилом Квятом в «Альфа Таури». Напомним, ожидается, что Квята в составе команды заменит японский гонщик Юки Цунода.

«В «Ред Булл» и «Альфа Таури» не очень понятно ведут себя. Албон находится в подвешенном состоянии, Квят — тоже. Вроде как Квята точно не оставляют в команде, но официально об этом не сказали. Получается так, что Даню даже толком и не проводили из команды. С Албоном тоже непонятно. Говорят, что на этой неделе должны подписать Переса, но не знаю», — сказал Алексей Попов в своём подкасте «Гаснут огни».

Ранее Оксана Косаченко выразила мнение, что «Ред Булл» не объявляет о замене Даниила Квята в «Альфа Таури» на Юки Цуноду, так как руководство австрийского коллектива хочет посмотреть на результаты японца на молодёжных тестах Ф-1.

Косаченко предположила, почему «Ред Булл» тянет с заявлением о будущем Квята
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