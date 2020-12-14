Косаченко предположила, почему «Ред Булл» тянет с заявлением о будущем Квята

Оксана Косаченко, бывший коммерческий директор команды «Кэтерхэм» и экс-менеджер российского гонщика Виталия Петрова, выразила мнение, что «Ред Булл» не объявляет о замене Даниила Квята в «Альфа Таури» на Юки Цуноду, так как руководство австрийского коллектива хочет посмотреть на результаты японца на молодёжных тестах Ф-1.



«У команды ещё есть время, они хотят посмотреть, кто и как себя проявит на тестах. Но вообще Даниил объявил, что ему практически официально заявили, что поедет японец.



Теоретические шансы на то, что Квят может остаться, есть всегда. Но есть такое ощущение, что, когда посмотришь на финальные протоколы года, где 75 очков у Гасли и чуть больше 30 у Даниила, цифры говорят сами за себя», — сказала Косаченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.