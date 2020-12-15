«Ред Булл» анонсировал новости по «Альфа Таури» 16 декабря

Медиацентр «Ред Булл» разместил на своём сайте анонсы предстоящих мероприятий, один из них касается «Альфа Таури». Активность запланирована на 16 декабря.



«Скудерия Альфа Таури», Италия. Следите за новостями после завершения тестов молодых пилотов в Абу-Даби. Среда, 16 декабря – фотографии и текст», – говорится в анонсе относительно команды из Фаэнцы.



Напомним, спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко в эфире телеканала Sky Germany сообщил, что решение о составе пилотов команды «Альфа Таури» будет принято именно в среду, 16 декабря.



Ожидается, что «Ред Булл» хочет оценить выступления на молодёжных тестах юниора Юки Цуноды, а после этого принять решение о его возможном переводе в «Альфа Таури», где он заменит россиянина Даниила Квята.