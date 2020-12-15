Брат Шарля Леклера в сезоне-2021 будет выступать в Формуле-3 в составе «Премы»

Артур Леклер, брат пилота «Феррари» Шарля Леклера, продолжит сотрудничество с итальянской командой «Према» и проведёт в её составе сезон 2021 года в Формуле-3.



«Я рад приветствовать Артура в Формуле-3. Он провёл качественный сезон в 2020 году, одержав больше побед, чем кто-либо другой в региональном чемпионате. Его гоночные навыки сочетаются с целеустремленным подходом к тяжёлой работе вне трассы. Это именно то, что мы ищем. Нам не терпится начать подготовку к предстоящему сезону!» — приводит слова руководителя «Премы» Рене Розина пресс-служба команды.



Артур Леклер, являющийся членом Академии «Феррари», в свою очередь поблагодарил итальянский коллектив за доверие.



«У меня довольно большой опыт работы с этой командой, я буду с ними второй год. У нас сложились особые отношения. Для меня это будет совершенно новый вызов — гораздо больше гонщиков на стартовой решётке, иной формат уик-энда. Не могу дождаться начала сезона», — подчеркнул Артур.