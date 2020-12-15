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Квят обратился к болельщикам по окончании сезона Формулы-1

Квят обратился к болельщикам по окончании сезона Формулы-1
Авто / Формула-1 0

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят написал обращение к своим болельщикам по окончании сезона-2020 Формулы-1. В нём россиянин поблагодарил поклонников за поддержку, но вместе с тем ничего не сказал о собственном будущем. Ожидается, что Даниил уступит своё место в Ф-1 Юки Цуноде.

«Ещё один год в Формуле-1 прошёл! Хочу от всего сердца поблагодарить всех моих болельщиков за поддержку! Вы придавали мне сил и энергии в этом году! Особенно я чувствовал силу вашей поддержки в последние два месяца. Спасибо вам за всё! До встречи! 😉🙏🏼

Благодарю свою команду за работу и поддержку. Был сложный год, мы решали непростые задачи, но мы справились и достойно завершили чемпионат», — написал российский гонщик на своей странице в «Инстаграме».

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