Квят обратился к болельщикам по окончании сезона Формулы-1

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят написал обращение к своим болельщикам по окончании сезона-2020 Формулы-1. В нём россиянин поблагодарил поклонников за поддержку, но вместе с тем ничего не сказал о собственном будущем. Ожидается, что Даниил уступит своё место в Ф-1 Юки Цуноде.



«Ещё один год в Формуле-1 прошёл! Хочу от всего сердца поблагодарить всех моих болельщиков за поддержку! Вы придавали мне сил и энергии в этом году! Особенно я чувствовал силу вашей поддержки в последние два месяца. Спасибо вам за всё! До встречи! 😉🙏🏼



Благодарю свою команду за работу и поддержку. Был сложный год, мы решали непростые задачи, но мы справились и достойно завершили чемпионат», — написал российский гонщик на своей странице в «Инстаграме».