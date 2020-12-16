Ди Монтедземоло: знаю, в чём проблемы «Феррари», и могу их решить

Бывший глава «Феррари» Лука ди Монтедземоло заявил, что в состоянии разобраться с проблемами «Скудерии» и готов вернуться в итальянскую команду, если его пригласят.



«Возвращение в «Феррари»? Вопрос нужно задавать не мне. Я знаю, в чём проблемы, и могу их решить. С большим сожалением наблюдаю за слабой «Скудерией», которая не борется за топ-позиции. Я очень огорчён тем, что команда переживает трудные времена.



«Феррари» сильно отличается от той, что была в моё время. Она больше внимания уделяет фондовой бирже, увеличила производство машин, но впервые компания оказалась под руководством людей, которые не разбираются в Формуле-1.



Надеюсь, после отставки Камильери с поста исполнительного директора они выберут хорошего управленца. Идеальным лидером стал бы Стефано Доменикали. Если команде понадобятся советы, буду рад поделиться. Я очень люблю «Феррари». Сейчас сложные времена не только из-за отсутствия побед. Я стараюсь действовать конструктивно, однако меня беспокоит, что «Феррари» не лидировала ни одного круга за весь сезон. Существуют глубокие проблемы, и возникают вопросы относительно будущего.



Во-первых, горизонтальная организация, которая не работает в Формуле-1. Это типично для людей, которым не хватает опыта, знаний. Во-вторых, для побед нужен определённый элемент, который стал бы решающим фактором и был бы способен привнести новые навыки. У меня была очень сильная команда, потому что я всегда старался выбирать опытных специалистов», — приводит слова ди Монтедземоло Grandprix247 со ссылкой на RAI.



Напомним, исполнительный директор «Феррари» Луи Камильери заявил о решении покинуть свой пост в итальянской компании. Он подал в отставку и ушёл из «Скудерии» незамедлительно. Обязанности исполнительного директора временно взял на себя президент «Феррари» Джон Элканн.