В Формуле-1 отметили действия Гасли, когда он обгонял Квята

Пресс-служба Формулы-1 на своей странице в «Твиттере» поделилась записью одного из моментов Гран-при Абу-Даби, когда на 9-м круге гонки пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли обогнал своего напарника Даниила Квята.



«Отличный манёвр от Пьера Гасли», — подписали видео в Ф-1.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.

Видео доступно на официальной странице Формулы-1 в «твиттере».

Напомним, медиацентр «Ред Булл» накануне анонсировал новости по «Альфа Таури». Активность запланирована на сегодня, 16 декабря. Предполагается, что руководство гоночного коллектива может объявить о замене Квята на японского юниора Юки Цуноду.

По итогам чемпионата-2020 Гасли занял 10-е место, набрав 75 очков. Квят (32) — 14-й.