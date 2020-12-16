В Формуле-1 отметили действия Гасли, когда он обгонял Квята
Пресс-служба Формулы-1 на своей странице в «Твиттере» поделилась записью одного из моментов Гран-при Абу-Даби, когда на 9-м круге гонки пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли обогнал своего напарника Даниила Квята.
«Отличный манёвр от Пьера Гасли», — подписали видео в Ф-1.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.
Видео доступно на официальной странице Формулы-1 в «твиттере».
Напомним, медиацентр «Ред Булл» накануне анонсировал новости по «Альфа Таури». Активность запланирована на сегодня, 16 декабря. Предполагается, что руководство гоночного коллектива может объявить о замене Квята на японского юниора Юки Цуноду.
По итогам чемпионата-2020 Гасли занял 10-е место, набрав 75 очков. Квят (32) — 14-й.
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