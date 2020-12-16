Франц Тост – о Цуноде: правильное сочетание гоночной агрессии и технического понимания

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост прокомментировал решение «Ред Булл» пригласить в команду из Фаэнцы японца Юки Цуноду, который заменит в ней россиянина Даниила Квята.
«Ред Булл» уже некоторое время следит за карьерой Юки, и я уверен, что он будет большим подспорьем для нашей команды. Мы наблюдали за ним в Формуле-2 в этом году, он продемонстрировал правильное сочетание гоночной агрессии и хорошего технического понимания.
Во время тестов в Имоле в ноябре, когда он управлял нашей машиной 2018 года, время его кругов было очень стабильным, Юки прогрессировал в течение дня и дал нашим инженерам полезные отзывы. Кроме того, его интеграция с персоналом «Хонды» была безупречной, что, безусловно, помогает. На тестах в Абу-Даби на этой неделе он доказал, что быстро учится и готов сделать шаг в Формулу-1», — приводит слова Тоста пресс-служба «Альфа Таури».
- 16 декабря 2020
-
12:34
-
12:10
-
11:28
-
11:26
-
11:16
-
11:16
-
11:07
-
10:52
-
10:13
-
09:00
-
01:17
- 15 декабря 2020
-
23:52
-
22:52
-
21:51
-
20:42
-
20:19
-
20:19
-
20:15
-
20:10
-
19:31
-
18:44
-
17:33
-
16:46
-
16:02
-
15:42
-
15:38
-
14:56
-
13:58
-
13:21
-
12:58
-
12:19
-
11:52
-
11:08
-
10:32
-
09:43