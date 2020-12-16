Франц Тост – о Цуноде: правильное сочетание гоночной агрессии и технического понимания

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост прокомментировал решение «Ред Булл» пригласить в команду из Фаэнцы японца Юки Цуноду, который заменит в ней россиянина Даниила Квята.



«Ред Булл» уже некоторое время следит за карьерой Юки, и я уверен, что он будет большим подспорьем для нашей команды. Мы наблюдали за ним в Формуле-2 в этом году, он продемонстрировал правильное сочетание гоночной агрессии и хорошего технического понимания.

Во время тестов в Имоле в ноябре, когда он управлял нашей машиной 2018 года, время его кругов было очень стабильным, Юки прогрессировал в течение дня и дал нашим инженерам полезные отзывы. Кроме того, его интеграция с персоналом «Хонды» была безупречной, что, безусловно, помогает. На тестах в Абу-Даби на этой неделе он доказал, что быстро учится и готов сделать шаг в Формулу-1», — приводит слова Тоста пресс-служба «Альфа Таури».