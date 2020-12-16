Грожан обратился к подписавшему контракт с «Альфа Таури» Цуноде

Французский пилот Ромен Грожан поздравил Юки Цуноду с переходом в Формулу-1. Японский юниор подписал контракт с командой «Альфа Таури» и заменит в её составе россиянина Даниила Квята.
«Да, Юки. Так рад за тебя, очень заслуженно!» — написал Грожан на своей странице в «Твиттере».
Цунода успешно провёл свой дебютный сезон в Формуле-2. В личном зачёте он занял третье место, набрав 200 очков. Юки всего на один балл отстал от ставшего вторым Каллума Айлотта (201). Победу же в чемпионате одержал пилот Академии «Феррари» Мик Шумахер (215).
Грожан в данный момент восстанавливается после тяжёлой аварии, в которую он попал на Гран-при Бахрейна. Сезон-2020 стал для него последним в составе команды «Хаас», американский коллектив решил полностью сменить состав пилотов.
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